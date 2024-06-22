شكرا لقرائتكم خبر عن رجل يتعمد صدم مسعف بشاحنة في ألمانيا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدم رجل "34 عاما" عمدا بشاحنة مسعفا كان يغلق الطريق بعد وقوع حادث في جنوب ألمانيا على الحدود مع النمسا.

وذكرت الشرطة اليوم السبت أنه بعد أن صدمت الشاحنة المسعف "54 عاما" تمسك المسعف بنافذة السائق المفتوحة لتجنب الوقوع أسفل العجلات في بلدة فرايلاسينج في منطقة بافاريا العليا، لكن السائق واصل قيادة الشاحنة لمسافة حوالي 50 مترا حتى أوقفه شرطي نمساوي تواجد بالصدفة في المنطقة.

وأشارت الشرطة إلى أن الحادث وقع أمس الجمعة، وفي وقت سابق من اليوم وقع حادث في منطقة بيرشتسجادنر لاند، التي تقع على الجانب الآخر من الحدود المتاخمة لمدينة زالتسبورج النمساوية، عندما صدم سائق سيارة صبيا "7 سنوات" كان يقود سكوتر على الطريق بين سيارتين. خدمات الطوارئ وقام المسعفون برعاية الطفل المصاب بجروح طفيفة وتطويق الطريق لتسهيل وصول خدمات الطوارئ، إلا أن السائق "لم يوافق" على الإغلاق وتوجه "عمدا" نحو المسعف، والذي كان واقفا على الطريق لتحويل حركة المرور.

واقتاد أفراد الشرطة الرجل إلى مركز الشرطة، ويتم الآن التحقيق معه بتهمة التدخل الخطير في حركة المرور، وتم سحب رخصة قيادته.

وبحسب الشرطة، فإن المسعف "لم يصب سوى بجروح طفيفة" وذهب إلى الطبيب بمفرده.