الأرصاد الجوية: منحفض جوي محدود يؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة بدءًا من مساء الأحد

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "منحفضًا جوّيًّا محدود الفعاليّة متمركزًا جنوب قبرص، يؤدّي إلى انخفاض ب​درجات الحرارة​ خاصّةً في المناطق الدّاخليّة، مع احتمال تساقط رذاذ محلّي على المرتفعات الشّماليّة بدءًا من مساء الأحد، ترافقه رياح ناشطة وارتفاع بموج البحر خاصّةً شمال البلاد (متر ونصف متر يوم الإثنين)".

وحذّرت في نشرتها المسائيّة، من "تكوّن التيّارات المائيّة على الشّواطئ الرّمليّة، ومن ارتفاع موج البحر لحدود المتر ونصف المتر يوم الإثنين"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر حزيران يتراوح بين 22 و30 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و29 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت دائرة التّقديرات، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في ​لبنان​ غدًا الأحد غائم جزئيًّا، مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وارتفاع طفيف على السّاحل، ويتحوّل بعد الظّهر إلى غائم. ويتشكّل الضّباب بشكل كثيف على المرتفعات، وتُمسي الأجواء مهيّأة لتساقُط رذاذ خاصّةً على المرتفعات الشّماليّة، كما تنشط الرّياح أحيانًا".

ولفتت إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الإثنين غائم جزئيًّا إلى غائم، مع ضباب كثيف على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يُذكر على السّاحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الدّاخل، مع احتمال تساقط الرّذاذ على المرتفعات الشّماليّة في الفترة الصّباحيّة والمسائيّة؛ وتنشط الرّياح أحيانًا".

كما بيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع يوم الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، واحتمال تساقط رذاذ صباحًا في المناطق الشّماليّة. ويتحوّل الطّقس خلال النّهار إلى قليل الغيوم، مع استقرار بدرجات الحرارة في الدّاخل وعلى المرتفعات، وانخفاضها بشكل طفيف في المناطق السّاحليّة، كما تنشط الرّياح أحيانًا.

وأفادت الدّائرة بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 10 و30 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيّئ أحيانًا على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و80%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".