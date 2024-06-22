الآلاف تظاهروا في لندن للحث على العمل من أجل الطبيعة والمناخ

خرج آلاف المتظاهرين في لندن، بدعم من حركة "تمرد ضد الانقراض" (Extinction Rebellion) البيئية والصندوق العالمي للطبيعة، لحث السياسيين على العمل من أجل الطبيعة والمناخ.

وارتدى متظاهرون أزياء تمثل الحيوانات بينها زرافات ودببة، وقدموا من جميع أنحاء البلاد، وحملوا لافتات كتب عليها "لا حياة بدون حيوانات برية" و"لا يوجد زر للبدء من الصفر".

وتقدمت التظاهرة الممثلة البريطانية إيما تومسون وعالم الطبيعة ومقدم البرامج البريطاني كريس باكهام، داعين إلى "استعادة الطبيعة الآن".

وتأتي هذه التظاهرة قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات التشريعية المقررة في 4 تموز المقبل في بريطانيا.