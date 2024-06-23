السوداني: هدفنا الحفاظ على أمن العراق وسيادته لاسيما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي

أكّد رئيس مجلس الوزراء ​العراق​ي ​محمد شياع السوداني​، خلال افتتاح مركز عمليّات قيادة الدّفاع الجوّي الجديد، "تجهيز المركز الجديد بمنظومة حديثة من رادارات الكشف العالي، وذلك في إطار جهود قيادة الدّفاع الجوّي بتطوير البنى التحتيّة الخاصّة بمراقبة وتأمين سلامة الأجواء العراقيّة"، معلنًا "استمرار الحكومة في دعم وتعزيز قدرات القيادة والسّيطرة على الأجواء العراقيّة، وحمايتها من الخروقات ورفع مستوى الاستجابة الآنيّة".

وأشاد بـ"جهود القادة والضبّاط الّذين اشتركوا في إتمام وتشغيل هذا المركز، الّذي جرى إنشاؤه بالتّعاون مع شركة "تاليس" الفرنسيّة المختصّة بمعدّات الدّفاع، على مسار خطط تطوير تسليح قوّاتنا المسلّحة بمختلف صنوفها، إذ رصدت الحكومة ما يقارب 5 تريليونات دينار لهذه الأهداف، منها 3 تريليونات في موازنة 2024، وضمن مشروع تعزيز القدرات التسليحيّة".

وأوضح السّوداني أنّ "هدف الحفاظ على أمن وسيادة العراق على أرضه وأجوائه ومياهه، محور رئيس ضمن أهداف البرنامج الحكومي في مجال الدّفاع ومواجهة التحدّيات الأمنيّة، لاسيّما في مرحلة ما بعد انتهاء مهام ​التحالف الدولي​".