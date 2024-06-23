نزوح واسع في بلدة بدافور بسبب اشتباكات بين السلامات والهبانية

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت منظمة الهجرة الدولية، السبت، عن حركة نزوح واسعة النطاق في بلدة سماسيم بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور، إثر اشتباكات بين السلامات والهبانية.

وتشهد ولاية جنوب دارفور، بين الحين والآخر، معارك طاحنة بين السلامات والهبانية عادة ما تنتهي بتوقيع الطرفين اتفاق وقف عدائيات أو صلح لا يصمد كثيرا.

وقالت المنظمة، في بيان حصلت عليه “دارفور24″، إن الاشتباكات القبلية بين رجال قبيلتي السلامات والهبانية تجددت يوم الخميس في قرية سماسيم.

وأشارت إلى أن هذه الاشتباكات في أعقاب حادثة تم الإبلاغ عنها سابقًا بين القبيلتين داخل محلية الردوم في 13 يناير المنصرم.

وأفادت الفرق الميدانية، وفقًا للبيان، عن نزوح واسع النطاق من القرية إلى مواقع أخرى داخل محلية الردوم، فيما لم تتلق مصفوفة تتبع النزوح بعد تقديرات لعدد الأفراد النازحين، بينما وردت أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وتابع البيان: “لا يزال الوضع متوترا ولا يمكن التنبؤ به”.