شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في هجوم روسي جديد استهدف شرقي أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 19 آخرون في قصف روسي على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

ويأتي هذا وسط موجة متجددة من الهجمات على البنية التحتية للطاقة بالبلاد. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الضحايا سقطوا عندما أصابت قنبلة انزلاقية روسية مبنى سكنيا.

وأظهرت مقاطع مصورة من الموقع أضرارا جسمية، وأدان زيلينسكي الضربة، فيما أعرب عن تعازيه لذوي الضحايا وجدد دعوته للحصول على الدعم من شركاء أوكرانيا الغربيين. هجمات روسية على خاركيف وقال زيلينسكي: يتعين ومن الممكن وقف هذا الإرهاب الروسي بالقنابل الموجهة فائقة الدقة، هناك حاجة إلى قرارات شجاعة من شركائنا حتى يتسنى لنا تدمير الإرهابيين الروس والمقاتلات الروسية أيا كانت.

خاركيف، تعد ثاني أكبر المدن الأوكرانية، بالقرب من الحدود مع روسيا.

وتستهدف بهجمات روسية ضخمة منذ شهور، سقط على إثرها عشرات المدنيين بين قتيل وجريح جراء الضربات.

