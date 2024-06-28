الخشت: جامعة القاهرة تحقق قفزة غير مسبوقة في التصنيف العالمي للجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اخترقت حاجز أفضل 15 جامعة بالعالم في تخصص الصيدلة والسموم، وتأتي في المرتبة الـ 12 عالميا.

وتابع الخشت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، في الرياضيات احتلت الجامعة المركز الـ 33 عالميا من بين 30 ألف جامعة، وفي تخصص الصحة العامة احتلت الجامعة المركز 76 عالميا، وفي العلوم الزراعية 88، وفي علم النبات والحيوان 95"،

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن هذه التصنيفات تأتي بعدما كانت تحتل الجامعة المركز 440 منذ 8 سنوات.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة حققت تقدما بنسبة تصل إلى 40%، مضيفا "هذه النسبة تكشف عن حجم جهود جامعة القاهرة لمنافسة الجامعات العالمية التي تصل ميزانياتها لميزانية دول، يوجد نمو للبحث العلمي والتعليم العالي في مصر، بدليل هذه الشهادات العالمية".