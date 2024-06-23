اخبار العالم

إسرائيل تنسف مربعا سكنيا في جنوب رفح الفلسطينية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا خلف مدارس وكالة أونروا في حي البرازيل جنوب مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمر في وقت سابق، الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بشكل كامل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد دمرت صالات المسافرين في معبر رفح، في خطوة أثارت استياء كبير من قبل المجتمع الدولي.

من جهته علق رئيس بلدية رفح أحمد صوفي، على العملية، بقوله إن القوات الإسرائيلية، دمرت 70% من مرافق مدينة رفح وبنيتها التحتية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا