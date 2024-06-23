إسرائيل تنسف مربعا سكنيا في جنوب رفح الفلسطينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مربعا سكنيا خلف مدارس وكالة أونروا في حي البرازيل جنوب مدينة رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمر في وقت سابق، الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بشكل كامل.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد دمرت صالات المسافرين في معبر رفح، في خطوة أثارت استياء كبير من قبل المجتمع الدولي.

من جهته علق رئيس بلدية رفح أحمد صوفي، على العملية، بقوله إن القوات الإسرائيلية، دمرت 70% من مرافق مدينة رفح وبنيتها التحتية