مركز المصالحة الروسي: مسيّرة للتحالف الدولي قصفت من العراق شاحنة بضائع بسوريا

كشف نائب رئيس المركز الرّوسي للمصالحة في سوريا، اللّواء يوري بوبوف، في بيان، أنّ "طائرة مسيّرة متعدّدة المهام من نوع "MQ-1C" تابعة لما يُسمّى التّحالف الدّولي لمكافحة الإرهاب، قصفت من الأجواء العراقيّة دون انتهاك الأجواء السّوريّة، شاحنة بضائع كانت تتحرّك في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين السّوريّين في منطقة ​البوكمال​".

وكان قد أعلن بوبوف أمس، أنّ "في 21 حزيران الحالي، من السّاعة 12:33 إلى السّاعة 12:46، اقتربت ثلاث طائرات استطلاع مسيّرة من طراز "Reaper MQ-9" تابعة للتّحالف الدولي، فوق قرية السّخنة في محافظة حمص، على ارتفاعات من 7000 إلى 8000 متر، من طائرة "سو-35" تابعة للقوّات الجوفضائيّة الرّوسيّة؛ أثناء قيامها برحلة مجدولة في المجال الجوّي السّوري"، لافتًا إلى أنّ "الطيّار الرّوسي أظهر احترافيّةً عاليةً، واتخذ التّدابير اللّازمة على الفور لمنع الاصطدام".