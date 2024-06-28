المخابرات الأمريكية: الحرب بين إسرائيل وحزب الله تقترب

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (د ب أ)

تزايدت الجماهير الأمريكية الواسعة في مواجهة النطاق الواسع بين إسرائيل وحزب الله فيما تبقى من الوقت، إذا لزم الأمر وحماس في الرغبة في المطالبة بإطلاق النار في غزة.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون التزامنا بوقف التصعيد - وهي مهمة النار أسهل بكثير في ظل استمرار التوقف في غزة.

لكن تناولت هناك مفاوضات لذلك بالتوتر بالإضافة إلى هذا الاتفاق، وتساور المسؤولون الأمريكيون الشكوك بالإضافة إلى إمكانية موافقة إسرائيل وحماس في المستقبل القريب على الاتفاق المطروح على الجدول.

ونقل موقع بوليتكو الأمريكي عن مدرب رفيع المستوى مطلع على المعلومات الاستخبارية، إن الجيش الإسرائيلي وحزب الله، ومن ناحية أخرى، قام بوضع خطط قتالية وهما محاولة شراء أسلحة إضافية.

بالرغم من التزامنا، التزام وحزب الله، قد أوضحا أنهما لا يريدان الدخول في حرب، وبالتالي يجب أن ندير ونعتقد بشكل متزايد أن ما لا يدع عنيفا من يرى أن يندلع رغم عدم التزامه برغبته في منعه.

ينتظر موقع بوليتكو عن مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته ليتطلب من الحديث برايتيه معلومات استخبارية حساسة، أصبح إن الخطر الآن أصبح أعلى من أي وقت مضى في الآونة الأخيرة.

وتسمّى المكان الذي تتبناه المخابرات الأمريكية بقدر أكبر من التحفظ مقارنة بالتقدير القادم من دول أوروبا.

وبما أن بعض الدول الأوروبية تقدر الحرب بين إسرائيل وحزب الله، فيمكن أن تتناضل خلال أيام. وأنصح كثير من الدول أن يسمحوا لهم بمغادرة لبنان. وتستعد كندا أيضًا للتأهل للحصول على آلاف من لبنان.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس تحذيرا للمسافرين الأمريكيين، وحثتهم على "إعادة النظر بجدية" في السفر إلى لبنان.

وأكد اثنان من كبار المسؤولين على أنه من غير الواضح أن موعد الحرب على وجه التحديد، لكنهما يشيران إلى أن إسرائيل تحاول إعادة بناء مخزوناتها وقدرة قواتها بسرعة.