انهيار النظام والسلامة في غزة يهدد العمليات الإنسانية ويعوق وصول المساعدات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن انهيار النظام والسلامة في غزة يهدد العمليات الإنسانية والعاملين بالإغاثة، حيث يعيق القتال المستمر وصول المساعدات، منذ 18 يونيو، ولم تتمكن الأمم المتحدة من جلب الإمدادات عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، أن المنظمة تعمل مع الشركاء لمعالجة غياب النظام والسلامة والعقبات أمام الاستجابة الإنسانية، مطالباً السلطات الإسرائيلية باستعادة النظام وتيسير وصول المساعدات.

وأشار المكتب الأممي إلى أن العاملين في الإغاثة يبذلون جهوداً كبيرة لاستعادة الخدمات الصحية في شمال غزة، حيث تكافح المستشفيات للتعامل مع الاحتياجات الكبيرة في وسط وجنوب غزة، حيث تعمل 7 مستشفيات جزئياً وسط ظروف صعبة.

وحذّر العاملون في الإغاثة من أن الإمدادات الطبية غير كافية، رغم وصول شحنة من منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي، التي تغطي احتياجات 35 ألف شخص، مؤكدين أن ذلك جزء ضئيل من المطلوب للاستجابة الصحية.

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