الاحتلال الإسرائيلي يكثّف عمليات القصف على مدينة رفح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف البري والبحري والجوي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث طال القصف وسط وغرب المدينة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن الاحتلال يواصل تدمير مئات المنازل في الحي السعودي غرب مدينة رفح وتدمير الشوارع والبنية التحتية، لافتة النظر أن دبابات الاحتلال أغلقت بالكامل المنطقة الغربية من المدينة، وقامت بتهجير الفلسطينيين من منطقة المواصي، بعد أن ارتكبت مجازر بحق مئات النازحين، أسفرت خلال اليومين الماضيين عن استشهاد أكثر من ٥٠ فلسطينيًا.

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