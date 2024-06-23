الجيش النيجري أعلن قتل عضو نافذ في تنظيم "داعش"

أعلن الجيش النيجري، في بيان، أنه "قتل عضوا نافذا في تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) خلال عملية عسكرية في منطقة تيلابيري (غرب)".

واوضح الجيش، أن "العضو يدعى عبدالله سليمان ادوال، وقتل خلال عملية عسكرية ليل 21-22 حزيران في المنطقة المذكورة، قرب بلدة ميهانا الواقعة في منطقة تيرا".

كذلك أعلن أنه "قتل الخميس تسعة إرهابيين واعتقل 31 آخرين خلال عملية ضد المسلحين جنوب شرق تيرا".

وتقع تيلابيري عند تقاطع الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وتحولت معقلا للجهاديين في منطقة الساحل المرتبطين بتنظيمي القاعدة والدولة الاسلامية.