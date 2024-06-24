النشرة: خرق جدار الصوت فوق مناطق صيدا والجنوب

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "اصوات دوي الانفجارات التي سمعت قبل قليل في مناطق عدة من الجنوب اللبناني ناجمة عن قيام الطائرات الحربية الاسرائيلية بخرق جدار الصوت على مستويات منخفضة".

كما افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن "خرق الطائرات الحربية الاسرائيلية جدار صوت فوق سماء صيدا".