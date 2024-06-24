افاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "اصوات دوي الانفجارات التي سمعت قبل قليل في مناطق عدة من الجنوب اللبناني ناجمة عن قيام الطائرات الحربية الاسرائيلية بخرق جدار الصوت على مستويات منخفضة".
كما افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن "خرق الطائرات الحربية الاسرائيلية جدار صوت فوق سماء صيدا".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: خرق جدار الصوت فوق مناطق صيدا والجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.