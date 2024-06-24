الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

جددت الصين اليوم، إصدار إنذار باللون البرتقالي لمواجهة العواصف المطيرة، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على عدد من الخليج 365.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين – وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) – هطول أمطار غزيرة من الساعة الثامنة صباح اليوم وحتى الساعة الثامنة صباح غدٍ ، على أجزاء من قويتشو وقوانغشي وهونان وهوبي وجيانغشي وآنهوي وتشجيانغ ويوننان، مشيرًا إلى أن الخليج 365 في هونان وجيانغشي ستشهد هطول أمطار يصل منسوبها إلى 200 مليمتر، بينما ستشهد بعض الأماكن في الخليج 365 هطول أمطار غزيرة على المدى القصير بمعدل 70 مليمترا أو أكثر في الساعة، مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية.

ولدى الصين نظام للتحذير من الطقس مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، حيث يمثل الأحمر أشدها خطورة، يليه البرتقالي، ثم الأصفر فالأزرق.

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