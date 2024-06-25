أسماء 5 وفيات و 12 مصابًا إثر تصادم أتوبيس وميكروباص على صحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

حصل الخليج 365 على قائمة بأسماء 5 متوفين و12 مصابًا، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس وميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي جنوب المنيا.

ضمت قائمة الوفيات كل من: "عمرو ح م" 27 سنة، "سامية م م" 25 سنة ، "يحي ه ع " 16 سنة، "سمية ع ا" 50 سنة، "شكري ع م" 45 سنة، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

كما أصيب كل من: "محمد ع م" 37 سنة، "حاتم خ م" 34 سنة، "حمادة ا ع" 53 سنة، "محمد ع ف" 23 سنة، "حشمت ف ر" 8 سنوات، "عمر ا ش" 64 سنة، "دردير م م " 52 سنة، "محمد ع ع" 7 سنوات، "صابر ع ص" 15 سنة، "طلعت ط م" 33 سنة، "محمد ر س" 24 سنة، "ماهر ش ر" 27 سنة، جميعهم مصابون بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بورود إشارة من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبو قرقاص، ووقوع عدة ضحايا ومصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص، وإصابة 12 آخرين بكسور وجروح متنوعة، وجرى نقلهم إلى مستشفيات ملوي وأبو قرقاص، والتحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى ملوي التخصصي.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة.