مقتل شخص في مشاجرة على قطعة أرض بالمنيا



محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

قُتل شخص متأثرًا بضربه قوية على الرأس، وطعنه في الرقبة، إثر نشوب مشاجرة بينه و2 آخرين بسبب قطعة أرض بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز بني مزار إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل شخص في مشاجرة وقعت مع آخرين بسبب الخلاف على قطعة أرض بقرية بني صامت.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل "محمد ع" 55 سنة، مقيم قرية بني صامت، تاجر مواشى، بعد أن تلقى ضربة قوية على الرأس وطعنة في الرقبة بسلاح أبيض على يد شخصين.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهمين.