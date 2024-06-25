شكرا لقرائتكم خبر عن لدواع أمنية.. الصين تحذر من فتح ستائر ونوافذ الطائرات أثناء الإقلاع والهبوط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة أمن الدولة الصينية ركاب الطائرات من فتح ستائر النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط في المطارات التي يستخدمها الطيران المدني والعسكري، في خطوة تتعارض مع الممارسات السائدة المتعلقة بسلامة الطيران، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج للانباء اليوم الثلاثاء.

ويهدف التحذير، الذي صدر على تطبيق "وي تشات" يوم أمس الاثنين، إلى الحد من تسرب المعلومات العسكرية الحساسة من خلال الصور ومقاطع الفيديو التي يقوم الركاب بالتقاطها أثناء الإقلاع أو الهبوط في المطارات ذات الاستخدام المزدوج، بحسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".

وقالت الوزارة في المنشور إن الركاب الذين يستخدمون المرافق ذات الاستخدام المزدوج - والتي تقدر بثلث المطارات في الصين - ممنوعون من التقاط الصور أو مقاطع الفيديو للمناطق الحساسة.

واستشهدت وزارة أمن الدولة بواقعة حدثت مؤخرا، حيث يشتبه في قيام مواطن أجنبي بالتقاط صور "بصورة غير قانونية" من نافذة طائرته. وقالت الوزارة إن الراكب تم احتجازه فيما بعد لمدة سبعة أيام.