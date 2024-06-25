المنحازون لأمريكا خارج الحسابات الإيرانية

مع توقعات المحللين في الانتخابات الإيراينة بحصول جراح القلب مسعود بيزشكيان على الدعم، أصدر المرشد الأعلى الإيراني تحذيرا مبطنا للمرشح الإصلاحي الوحيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد، قائلا إنه لا ينبغي دعم أي شخص يعتقد أن «كل سبل التقدم» تأتي من الولايات المتحدة.

وبدا وكأنه يقوض بشكل مباشر ترشيح بيزشكيان البالغ من العمر 69 عامًا، الذي انضم إلى مسؤولين من إدارة الرئيس السابق حسن روحاني.

وساعد روحاني في التوصل إلى الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015، وهو الاتفاق الذي تبناه بيزشكيان بالكامل على النقيض من خصومه المتشددين الخمسة الذين يريدون اتفاقا كاملا بشروط إيران.

أقصى نسبة

ودعا خامنئي أيضاً إلى «أقصى» نسبة مشاركة في انتخابات الجمعة، التي يقول محللون إنها قد تدعم بيزشكيان. وبالفعل اجتذبت مسيرات الطبيب حشودًا كبيرة في المدن الكبرى، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترشيحه وحده سيكون كافيًا لدفع الجمهور اللامبالي إلى التصويت ليحل محل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، أحد رعايا خامنئي الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في عام 2018.

رفض الغرب

وقال خامنئي في كلمة ألقاها، إن «بعض السياسيين في بلادنا يعتقدون أنه يجب عليهم الخضوع لهذه القوة أو تلك، ومن المستحيل التقدم دون التمسك بالدول والقوى الشهيرة». «البعض يفكر هكذا. أو يعتقدون أن كل طرق التقدم تمر عبر أمريكا. وقال: لا، مثل هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون إدارة البلاد بشكل جيد».

وتأتي دعوة خامنئي بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدت نسبة إقبال منخفضة بشكل قياسي في وقت سابق من هذا العام. وأعرب الناخبون في جميع أنحاء العاصمة طهران، عن لا مبالاة واسعة النطاق بشأن الانتخابات حيث تواجه إيران اقتصادًا سحقته العقوبات الغربية.

الحملة الانتخابية

وقد اجتذب بيزشكيان، حشودًا كبيرة في طهران والمدن الكبرى الأخرى. ومن بين أبرز حلفائه وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي قاد المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.

ويمكن أيضًا اعتبار تصريحات خامنئي بمثابة تحذير لظريف وحتى روحاني نفسه، الذي تعرضت إدارته السابقة لانتقادات شديدة من قبل المتشددين في ذلك الوقت منذ انهيار الاتفاق في عام 2018 بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترمب أمريكا من جانب واحد من الاتفاق.. ومنذ ذلك الحين، قامت إيران بتطوير برنامجها لتخصيب اليورانيوم.

ويحاول بيزشكيان أيضًا تبني رموز الحملات السابقة التي قام بها الإصلاحيون الشعبيون، الذين يسعون إلى تغيير الثيوقراطية في إيران من الداخل. ويعكس شعار حملته الانتخابية «من أجل إيران»، وهو دعوة إلى القومية بدلاً من الدين، شعاراً سابقاً لحملته الانتخابية استخدمه الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي.

وافق النظام الإيراني على 6 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية:

أمير حسين غازي زاده هاشمي

- يبلغ من العمر 53 عامًا

- عمل كأحد نواب رئيسي ورئيسًا لمؤسسة شؤون الشهداء والمحاربين القدامى

- خاض الانتخابات الرئاسية لعام 2021 وحصل على ما يقل عن مليون صوت، وجاء في المركز الأخير

- حث البلاد على مواصلة اتباع سياسات رئيسي

- أصر على أن إيران لا تحتاج إلى استثمارات أجنبية لتحقيق النجاح

سعيد جليلي

- يبلغ من العمر 58 عامًا

- سياسي متشدد ومفاوض نووي كبير سابق

- خاض الانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2013

- سجل في عام 2021 قبل أن ينسحب لدعم رئيسي

- حصل على لقب «الشهيد الحي» بعد أن فقد ساقه في الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات

- يؤكد أن إيران ليست بحاجة للتفاوض بشأن برنامجها النووي مع الغرب

- لا يعتبر المرشح الأوفر حظا

- ركزت حملته إلى حد كبير على الناخبين في المناطق الريفية

مسعود بيزشكيان

- يبلغ من العمر 69 عاما

- جراح قلب

- المرشح الإصلاحي الوحيد بين الشخصيات المتشددة التي تسعى للرئاسة

- قال إنه يريد إعادة التفاوض مع الغرب لمحاولة إعادة تشغيل نسخة ما من الاتفاق النووي لعام 2015

- وضع الحاجة إلى الصفقة من الناحية الاقتصادية

- دعمه وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف

- يعتقد المحللون أنه سيحتاج إلى إقبال كبير على الانتخابات للفوز

- ركزت حملته حتى الآن على أصوات الشباب والنساء والأقليات العرقية في إيران.

مصطفى بور محمدي

- يبلغ من العمر (64 عاما)

- رجل الدين الشيعي الوحيد الذي يخوض الانتخابات

- شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد، ثم وزيراً للعدل في عهد روحاني

- في 2006، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إليه باعتباره «منتهكاً سيئ السمعة لحقوق الإنسان»

- كما ربطته وزارة الخارجية بما يسمى «جرائم القتل المتسلسلة» للناشطين وغيرهم في التسعينيات.

- أصر على أن الرئيس المقبل يجب أن يتعامل مع العالم

- من المرجح أن تعتمد حملته على دعم رجال الدين والتقليديين.

محمد باقر قاليباف

- يبلغ من العمر 62 عاماً

- رئيس البرلمان الإيراني

- أعلى مسؤول في النظام الديني يسعى إلى الرئاسة

- ويشير المحللون إلى أنه المرشح الأوفر حظاً في الحملة، مع جليلي في المرتبة الثانية

- عمدة طهران السابق الذي تربطه علاقات وثيقة بالحرس الثوري شبه العسكري في البلاد

- يؤكد أنه بصفته مديراً قوياً، يمكنه إنقاذ إيران من الأزمة، مستعيراً من التعليقات الأخيرة التي أدلى بها خامنئي.

- ركز على الطبقة المتوسطة، فضلاً عن وعده بتوزيع مزيد من الأموال النقدية على الفقراء.

علي رضا زاكاني

- يبلغ من العمر (58 عاما)

- انسحب عمدة طهران الحالي من الانتخابات الرئاسية لعام 2021 لدعم رئيسي.

- يعتقد أن إيران قادرة على تحييد آثار العقوبات الدولية لكن عليها أن تسعى إلى حل دبلوماسي.

- متشدد انتقد مرارا وتكرارا الإصلاحيين والمعتدلين داخل النظام السياسي الإيراني

- يريد أن يرى إيران تتوقف عن استخدام الدولار كعملة مرجعية

- دعا إيران إلى إنشاء مزيد من المنتجات ذات القيمة المضافة من نفطها لتعزيز الإيرادات

- وعد بتوفير الرعاية الصحية المجانية للنساء وكبار السن

- وعد بتقديم مدفوعات نقدية للفقراء وإحياء العملة الإيرانية.