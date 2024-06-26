مقتل 20 عسكريا ومدني في هجوم شنه "إرهابيون" في النيجر

قُتل 20 جنديا ومدني في غرب النيجر الذي يرزح تحت وطأة هجمات مجموعات جهادية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع. وذكرت الوزارة في بيان على التلفزيون الوطنيـ إن "ائتلاف مجموعات إرهابية مسلحة" هاجم قوات الأمن قرب بلدة تاسيا ما أدى إلى مقتل 21 شخصا بينهم مدني" وإصابة تسعة بجروح.

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