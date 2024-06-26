استشهاد 3 فلسطينيين و إصابة 12 آخرين في قصف للاحتلال على بيت لاهيا شمال قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب 12 آخرون الليلة الماضية جراء غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بينما تم نسف عدة منازل بمدينتي غزة ورفح.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 3 شهداء قضوا فيما أصيب 12 آخرون على الأقل بجروح، بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال لمنزل في بيت لاهيا.

في غضون ذلك، نسفت قوات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين في الخليج 365 الجنوبية الغربية لمدينة غزة، وفي حي الزيتون وفي مدينة رفح جنوب القطاع.

كما شهدت مناطق في وسط وغرب مدينة رفح، وشمال شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة، قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع.

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