شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: التحالف الوطني وصل لأكبر قاعدة جماهيرية بالمناطق الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد الحصى، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، نجح في الوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية خاصة المواطنين فى المناطق البعيدة والحدودية وتقديم الاحتياجات الخاصة لهم، مؤكد ان هذا الكيان منح قبلة حياة للمناطق النائية التي غابت عن دائرة الاهتمام.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لليوم السابع، أن التحالف الوطني يملك قاعدة بيانات عملاقة مكنته من الوصول إلى الأهالي والأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، دون تفرقة أو تمييز، فقد أحدث فارق حقيقي في حياة الأسر المصرية.



ونوه بأن التحالف الوطني في أن يتخذ خطوات هامة وكبري نحو ملف الحماية الاجتماعية والتى تسعي من خلال مبادراتها القضاء على الفقر وتوفير حياة كريمة لجموع المصريين.



وأوضح أيضا التحالف الوطني عزز قيمة العمل الأهلى ونجح في توحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتتكامل جهوده، لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.