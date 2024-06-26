شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة السياحة بمجلس النواب تبدأ مناقشة أزمة الحجاج المصريين بحضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بـ مجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا الآن، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب مستقبل وطن، المخصص لمناقشة المشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريين الذين أدوا فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1445.

ويستهدف الاجتماع الوقوف على أسباب الأزمة وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.



