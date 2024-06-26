شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب": أزمة انقطاع الكهرباء ستمر والمجلس يراقب خطة خفض تخفيف الأحمال والان مع تفاصيل الخبر

فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال في بعض محافظات الصعيد، وتأثيرها علي توقف محطات مياه الشرب، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

ومن جانبه، أكد المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، عدم خضوع محطات مياه الشرب الرئيسية لخطط تخفيف الأحمال، موضحا أن محطات المياه الرئيسية تتغذي بمغذيات خاصة وهي مستثناة بالكامل من تخفيف الأحمال.

وقال "شمعة" إن ما يحدث أن هناك بعض المحطات تعمل علي مغذيات صغيرة بالقري، لكن إذا وجود تأثير فعلي يتم استثناء هذه المحطات من تخفيف الأحمال.

وعلق المهندس طلعت السويدي رئيس اللجنة، بتأكيده تقدير النواب للظروف التي تمر بها البلاد لكن هناك أفكار يمكن الاستعانه بها للتيسير علي المواطنين، لاسيما وأن مياه الشرب لا غني عنها، مقترحا أن يكون هناك مولد كهرباء للمحطات الصغيرة، قائلا: " وفروا جنريتر كبديل، متسبوش الناس كدة".

وقال "السويدي" إن مجلس النواب ناقش بالأمس بيانات عاجلة عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي، والحكومة خرجت بخطة في أعقاب اجتماعها لبحث هذه القضية، والمجلس النيابي سيكون رقيب علي تنفيذ هذه الخطة، منوها أن الحديث عن أن الخطة تتضمن تقليل تخفيف الأحمال بدءا من شهر يوليو.

وأضاف "السويدي": "نحن موجودين، وسنتابع التنفيذ، ومصر مبروكة ومحمية، وستمر هذه الأزمة".

وطالب "السويدي" ببيان رسمي من وزارة الكهرباء للجنة بكل المحطات والمشاكل التي تواجه المحافظة، لتقديم أفضل خدمات، وعلق الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا بتأكيده أن هناك خلية عمل بين المحافظة ومسؤلي المياه والكهرباء وسيتم الموافاة بخريطة متضمنة 214 محطة كهرباء وقدراتهم.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب الموجهة لوزير الكهرباء ومنها المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن انخفاض الجهد الكهربائي وعدم استكمال إنشاء المحولات الكهربائية، وذلك في قرى ومركز ملوي محافظة المنيا، توقف محطات مياه الشرب بمركز وبندر ملوي محافظة المنيا بسبب انخفاض الجهد الكهربائي.