"النشرة": الدفاع المدني ما زال يعمل على اخماد الحرائق الناتجة عن غارة كفرشوبا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "ثلاث اليات للدفاع المدني مركز راشيا الفخار ما زالت تعمل على اخماد الحرائق الناتجة عن الغارة في كفرشوبا".

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