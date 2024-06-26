حزب الله: استهداف التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (16:30) من بعد ظهر يوم الأربعاء 26-6-2024 ‏التجهيزات التجسسية في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها.

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