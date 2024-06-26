الريجي ضبطت كميات من المعسل المزوّر والسيجارة الالكترونية في الشمال

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من المعسل المزوّر والسيجارة الالكترونية vape، بنتيجة عمليات دهم في منطقة ضهر العين وراس مسقا في الشمال. وسطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

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