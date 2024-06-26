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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأربعاء، 26 يونيو 2024 06:32 م

حثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المواطنين على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة وأن هذه الخطوة ضرورية وهامة في ظل الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

وقالت التنسيقية إنه تزداد أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر هذه الأيام، مؤكدة على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث أن كل دول العالم تضع خططا لترشيد الاستهلاك.

وأشارت التنسيقية إلى أنها ستتبنى مبادرة لترشيد الاستهلاك بداية من تخفيض عدد العاملين في مقراتها، وتخفيض عدد ساعات العمل.

ودعت التنسيقية المواطنين إلى المشاركة في ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدة على أهمية أن يصبح الترشيد سلوكا مجتمعيًا جماعيًا ونظامًا مستدامًا وأن يمتد ليشمل كافة مناحي الحياة، نطرًا لأهميته الكبيرة في تقليل هدر الكهرباء.

وأشارت الى  أن الترشيد سوف يعود بالنفع علي المواطنين من خلال التوفير في فاتورة استهلاك الكهرباء والحفاظ علي البيئة ويؤدي إلي الاسهام في علاج ظاهر الاحتباس الحراري وتغيير المناخ.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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