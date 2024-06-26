شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب بوضع خطة للاستفادة من زراعة الأشجار والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المنعم عبد العليم، بشأن تحويل مسار مصب مصرف الصناعى الخاص بالمدينة الصناعية بكوم اوشيم- طامية- محافظة الفيوم.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى الصرف بمحافظة الفيوم لمعاينة موقع محطة الصرف الصناعى بكوم أوشيم فى حضور السيد النائب مقدم طلب الإحاطة لتحديد الإجراءات التى يمكن إتخاذها حيال هذا الموضوع.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن تأخر استخراج تراخيص إعادة بناء مبنى الارشاد الزراعي بمديرية الزراعة بميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وأوصت اللجنة بإعداد مذكرة للعرض على رئيس مجلس الوزراء بإستثناء إنشاء مبنى الإرشاد الزراعى بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة من النائب أحمد إسماعيل، بشأن عدم قيام الأجهزة الخاصة بالمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزراعة أشجار مثمرة داخل المدن الجديدة.

وأوضح رئيس قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة، أنه تم إطلاق المشروع الرئاسى لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات تتناسب مع مراعاة زراعة أصناف من الأشجار تتناسب مع طبيعة مناطق زراعتها.

وأوضح مدير عام الزراعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، زراعة نحو 30 ألف شجرة مثمرة بالمدن الجديدة مع مسئولية الحفاظ عليها وصيانتها فى مدن السادات وأكتوبر وهناك مبادرة لتوزيع شتلات الأشجار المثمرة.

وأوصت اللجنة، بالتوسع فى زراعة الأشجار المثمرة بالمدن الجديدة مع إعادة تقييم أنواع الأشجار والنباتات التى تتم زراعتها بالأماكن العامة بحيث أن تكون أشجار ونباتات مثمرة وذات جدوى اقتصادية.

وأكد النائب هشام الحصرى، أهمية ذلك الملف علي المستوى البيئى والاقتصادى، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للاستفادة من زراعة الأشجار.