روسيا تطالب بانسحاب المتورطين في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تدعم مطلب سوريا بضرورة سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير شرعي في البلاد.

وأضاف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، بأن «الوضع في المنطقة ما يزال مضطربا للغاية، وسط تواصل الأنشطة العسكرية في منطقة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والمخاطر العالية بتورط الدول المجاورة».

ومن ناحية أخرى، تتزايد أسباب القلق بشأن الوضع الإنساني في سوريا، حسبما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال نيبينزيا، إن «مستوى التوترات ما يزال مرتفعا أيضا في المناطق التي لا تسيطر عليها دمشق، حيث توجد بؤر للإرهاب في إدلب وما وراء نهر الفرات، وفي المناطق التي تنفذ فيها تركيا عمليات، ولذلك، فإننا ندعم المطلب المشروع للسلطات السورية بضرورة سحب جميع القوات الموجودة بشكل غير شرعي في البلاد».