مصرف لبنان قرر تجديد العمل بالتعميمين 158 و166 لمدة سنة قابلة للتجديد

أعلن ​مصرف لبنان​ أنّ "المجلس المركزي للمصرف قرّر في جلسته المنعقدة في 26 حزيران 2024، تجديد العمل بالتّعميمَين الأساسيَّين 158 و166، لمدّة سنة واحدة قابلة للتّجديد، اعتبارًا من 1 تمّوز 2024".

وأوضح أنّ "توسيعًا لمروحة المستفيدين، تمّ تعديل التّعميمَين بشكل يمكن للمودع:

- الاختيار من الاستفادة من أيّ من التّعميمَين خلال المرحلة المقبلة.

- الاستفادة من التّعميم رقم 166 حتّى لو كان قد استفاد من التّعميم 158 في السّابق.

- الاستفادة من حسابات الأولاد القصّر.

- استفادة الحسابات الّتي تُعتبر بمثابة استمرار لحسابات كانت مفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 2023-6-30 من التّعميم رقم 166، وتشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الّذي أصبح فرديًّا، أو الحساب الفردي الّذي أصبح مشتركًا، أو الحساب الّذي يتمّ تحويله إلى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمّد الّذي أصبح جاريًا...".

كما أصدر المصرف قراريَن، يتعلّقان بتعديل القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 (إجراءات استثنائيّة لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبيّة) المرفق بالتّعميمم الأساسي رقم 158، وبتعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 المرفق بالتّعميم الأساسي رقم 166.