الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا وارتفاع بسيط في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر".

واشارت الى ان "لبنان لا يزال تحت تأثير كتل هوائية حارة مصدرها شبه الجزيرة العربية والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر حتى يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا وتنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس وتعود الى معدلاتها يوم الأحد".

وحذرت المواطنين من "التعرض لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية الداخلية ومن ترك الاطفال والمواد القابلة للاشتعال في السيارات المقفلة".

ولفتت الى ان الطقس المتوقع في لبنان اليوم، قليل الغيوم اجمالا مع ضباب على المرتفعات و استقرار في درجات الحرارة على الساحل وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر بينما تنخفض في الداخل وعلى المرتفعات لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحيانا".

واضافت أن "طقس الجمعة غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الساحلية والتي تصبح أعلى من معدلاتها الموسمية، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر، تنشط الرياح أحيانا ابتداء من بعد الظهر، والسبت غائم جزئيا مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية وضباب كثيف على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا".

وتابعت أن "طقس الأحد غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحيانا، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية".