بلدية الكفور- تول أطلقت العيادة النقالة المجانية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية في النبطية

أطلقت بلدية الكفور- تول العيادة النقالة المجانيّة، بالتعاون مع الهيئة الصحيّة الإسلاميّة في منطقة النبطية، وذلك في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها الشّعب اللبناني.

وتقدم العيادة النقالة الطبابة المجانيّة والأدوية واللقاحات للأطفال، من خلال طاقم طبيّ متخصص، ضمن جولة شاملة على قرى اتحاد بلديّات الشقيف ومنها الكفور.

وكانت قد حضرت العيادة النقّالة في مبنى بلديّة الكفور- تول على مدى ستّة أسابيع متتالية، مقدمة الخدمة لأكثر من 350 شخصاً بين رجل وامرأة وطفل موزّعين بين بلدتي الكفور وتول والقرى المجاورة، إضافة إلى النازحين قسراً والنازحين السوريين.

وتتضمن العيادة: طاقم تمريضي، طبيب صحّة عامّة وأطفال، وقابلة قانونيّة، وبعد المعاينة تُقدم الأدوية من الصيدليّة بالمجّان.

وتستمر العيادة النقالة المجانيّة بتقديم خدماتها كلّ أربعاء من كلّ أسبوع، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً.