زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مقاطعة سولاويسي الوسطى الإندونيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سولاويسي الوسطى الإندونيسية.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 88 كيلومتراً من منطقة بون بولانغو بالمقاطعة، وعلى عمق 16 كيلومتراً.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

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