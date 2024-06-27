شهيدان في قصف إسرائيلي على غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - FILE PHOTO: A view shows houses and buildings destroyed in Israeli strikes, in Jabalia in the northern Gaza Strip, October 11, 2023. REUTERS/Anas al-Shareef/File Photo

الخليج 365 - متابعات

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة منازل في حي الصبرة بمدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال شهيدين والعديد من الجرحى من تحت أنقاض أربعة منازل دمرها القصف الإسرائيلي في منطقة الصبرة.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة شرق المدينة، استهدفت مركزاً لإيواء النازحين، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

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