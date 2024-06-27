بسبب المعاشات.. مد العمل بمكاتب البريد في الأقصر حتى التاسعة مساءً

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

أعلن أنسى أسعد مدير المبيعات وخدمة العملاء بالإدارة العامة للبريد المصري بمحافظة الأقصر، زيادة عدد ساعات عمل مكاتب البريد اليوم الخميس لصرف المعاشات.

وأوضح أسعد أنه سيتم مد العمل في كافة مكاتب البريد على مستوى مراكز ومدن المحافظة لتعمل حتى السادسة من مساء اليوم، بالإضافة إلى تشغيل عدد من مكاتب البريد لتعمل حتى التاسعة مساءً.

وأشار أسعد إلى أن ذلك يأتي حرصاً من هيئة البريد المصري على تقديم الخدمة بشكل لائق وجودة عالية، ومراعاة لإرتفاع درجات الحرارة على أصحاب المعاشات من كبار السن.