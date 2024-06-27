برو: تهويل العدو لن يثني المقاومة عن القيام بواجبها بنصرة المظلومين بغزة وحماية الجنوب

أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​رائد برو​، أنّ "العدو الصّهيوني فشل في الميدان بعد صمود مقاومة الشعب الفلسطيني وجبهات الإسناد"، مشيرًا إلى "لجوء العدو إلى التّهويل ضدّ ​لبنان​، كتعويض لهذا الفشل" .

وشدّد، خلال حفل أقامته الهيئات النّسائيّة لـ"حزب الله" في الشّمال في بلدة بنهران الكورانيّة، بمناسبة عيد الغدير، على أنّ "تهويل العدو عبر بثّ الشّائعات والأخبار الكاذبة مثل "كذبة المطار"، لن يثني المقاومة في لبنان عن القيام بواجبها الدّيني والأخلاقي والإنساني بنصرة المظلومين في ​غزة​، وحماية القرى والبلدات الحدوديّة في جنوب لبنان من الاعتداءات الصهيونيّة". وركّز على "ضرورة التّضامن الوطني، والابتعاد عن لغة التّقسيم والفتنة الّتي لا تخدم سوى أعداء لبنان".