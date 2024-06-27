إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية في لبنان 2024-2030 برعاية الأبيض وماغرو

أُطلق البرنامج الوطني للصحة النفسية، برعاية وحضور معالي وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في لبنان وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية للبنان (2024-2030) في لقاء أقيم في المعهد العالي للأعمال (ESA) في بيروت.

وشدّد الأبيض، على انه "رغم قلّة الموارد والظروف الصعبة التي يمرّ بها البلد كانت الجهود كلها منصبّة لإنشاء وتطبيق استراتيجية وطنية للصحة النفسية في لبنان خلال السنوات العشرة الأخيرة وان وزارة الصحة تتطلع الى استكمال التعاون مع كل الأفرقاء لتطبيق الإستراتيجية الجديدة".

واعتبر ماغرو ان "الاستراتيجية الوطنية الجديدة للصحة النفسية في لبنان ترتكز على مبادئ وقيم مشتركة : إمكانية الحصول على الرعاية، وكرامة المرضى وحقوقهم، وأهمية الوقاية والتثقيف في مجال الصحة النفسية".

وتم خلال اللقاء تقديم درعاً تقديرياً لوزارة الصحة اللبنانية من قبل منظمة الصحة العالمية بعد فوزها بجائزة فريق العمل المشترك بين الوكالات التابع للأمم المتحدة المعني بالوقاية من الأمراض غير المنقولة ومكافحتها والصحة النفسية لعام 2023، وذلك تقديراً لجهودها الخاصة ببرنامج "خطوة خطوة".

بدوره قّدم الأبيض درعاً تقديرياً للبرنامج الوطني للصحة النفسية الذي عمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية على تطوير واختبار وتوسيع نطاق برنامج "خطوة خطوة" وهو تدخل رقمي مجاني للمساعدة الذاتية، مثبت علمياً، يُستخدم في علاج الاكتئاب.