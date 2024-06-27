الخطيب: لتضامن شعوب الأمة مع الشعب الفلسطيني ونهضتها لنصرة قضية العرب والمسلمين

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، بعد لقائه سفيرة منظمة فرسان مالطا في لبنان ماريا ايمريكا كورتيز والقائم بأعمال السفارة فرانسو أبي صعب، الى أن "كل جهد يخدم الانسان في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان والمنطقة، فهو خليفة الله المكرم بغض النظر عن انتمائه الديني والمذهبي"، موكداً أن "الاديان واحدة جاءت لخدمة الانسان وهدايته ومهمتها الحفاظ على القيم الانسانية والايمانية المشتركة في ما بينها".

ولفتت كورتيز، الى أن "الزيارة كانت موفقة وتحدثنا حول التعاون وخاصة حول مساعدة الناس في جنوب لبنان وفي كل لبنان الذين يحتاجون لمساعدة، ونحن لدينا تعاون مع مؤسسات الامام الصدر ونتمنى أن يتوسع هذا التعاون لأننا كلنا لدينا نفس الهدف الإنساني، وانا اشكر سماحة الشيخ على هذا اللقاء المفيد".

كذلك شدد الخطيب، خلال لقائه رئيس المؤتمر الدولي لنهج البلاغة النائب السابق في مجلس الشورى الإيراني الشيخ أحمد سالك، على "وجوب تضامن شعوب الأمة مع الشعب الفلسطيني ونهضتها لنصرة قضية العرب والمسلمين التي باتت قضية إنسانية تحظى بتضامن الشعوب الغربية"، لافتاً الى أن "المقاومة متلاحمة في مواجهة المشروع الصهيوني وقد أفشلت خططه بوحدتها وبسالتها وتجاوزت الأطر المذهبية الى رحاب الإسلام الجامع المقاوم للظلم والطغيان".

ورأى أن "ما يجري في غزة من حرب إبادة للشعب الفلسطيني إرهاب موصوف فضح القوى الدولية والأمم المتحدة التي باتت عاجزة عن لجم العدو الصهيوني وحماية المدنيين والحؤول دون وقوع مجاعة في فلسطين".