الدفاع المدني أنهى عمليات الاطفاء والتبريد داخل معمل الألومنيوم في عمشيت واستمرار عمليات المراقبة

تمكن عناصر من الدفاع المدني، وبعد جهود مضنية استمرت منذ الساعة ١٢،١٠ ولغاية الساعة ١٧،٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٧-٦-٢٠٢٤، معززين بالآليات من مراكز متعددة، من إخماد النيران التي اندلعت داخل معمل لصناعة الألومنيوم تبلغ مساحته ١٠٠٠ م٢ في الطابق السفلي الاول من مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات (كل طبقة تضم ٥ وحدات سكنية) في منطقة عمشيت.

وأخلى العناصر القاطنين في المبنى بسبب انتشار الدخان الكثيف الناتج عن الحريق.

واسهمت جهود العناصر في السيطرة على النيران باقصى سرعة والحؤول دون امتدادها الى سيارتين ومواد سريعة الاشتعال (التنر ومشتقاته) وعبوات acetylene، إذ تمكنوا من حصر النار في موقع واحد يضم فرناً لتذويب الألومنيوم وآخر للطلاء.

وبعد انتهاء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران، يستمر العناصر بمراقبة موقع الحريق للتدخل فورا عند وقوع أي طارئ.