وجه رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك روجرز رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن يطالبها رسميا بإغلاق رصيف المساعدات الذي أقامته واشنطن قبالة ساحل غزة، واصفا العملية بأنها غير فعالة ومحفوفة بالمخاطر ومضيعة للمال.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب جمهوري بمجلس النواب الأميركي يطالب إدارة بايدن بإغلاق رصيف مساعدات غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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