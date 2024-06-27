"إسرائيل هيوم" عن مراقب الدولة في رسالة لنتانياهو: إسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال

نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مراقب الدولة في رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن "إسرائيل ليست مستعدة للحرب في الشمال".
وذكر مراقب الدولة، أن "لا مجال لحالة عدم التوافق التي استمرت فترة طويلة وهناك حاجة لعمل موحد ومنظم"، مضيفاً "وزيرا الدفاع والداخلية يتجادلان ولسنا مستعدين لإجلاء السكان في حال نشوب حرب".
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