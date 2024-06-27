الدفاع التركية: تحييد 89 إرهابيًا وضبط 486 شخصًا حاولوا التسلل إلى البلاد خلال 14 يومًا

أعلن مستشار العلاقات العامّة والإعلام في وزارة الدفاع التركية ذكي آق تورك، "تحييد 89 إرهابيًّا خلال العمليّات الّتي جرت في الأيّام الـ14 الماضية، ومنها عمليّات نُفذت شمالي العراق وسوريا"، مبيّنًا أنّ "عدد الإرهابيّين الّذين تمّ تحييدهم منذ بداية العام الحالي ارتفع إلى 1270".
وأشار في إحاطة إعلاميّة، إلى "ضبط 486 شخصًا بينهم 16 إرهابيًّا، أثناء محاولتهم التسلّل إلى البلاد بطرق غير شرعيّة خلال الأسبوعين الأخيرين، ليرتفع عدد المقبوض عليهم منذ بداية العام إلى 5 آلاف و215 شخصًا".
على صعيد آخر، شدّد آق تورك على أنّ "إسرائيل تواصل هجماتها الدّنيئة على مخيّمات اللّاجئين، الّتي نزح إليها الفلسطينيّون في قطاع غزة"، معربًا عن قلقه من أنّ تلك الهجمات "باتت تشكّل خطرًا على الاستقرار الإقليمي"، ومركّزًا على "ضرورة تجنّب أي خطوات قد تؤديّ إلى صراع أكبر".
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