بدأ توغلًا بريًا.. الجيش الإسرائيلي يطلب إخلاء "الشجاعية"

الرياص - اسماء السيد - غزة: طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، سكان حي الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة بإخلائها، فيما يواصل غاراته وعمليات القصف منذ ساعات الصباح، الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن على جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة الشجاعية والاحياء الجديدة، التركمان والتفاح الاخلاء بشكل فوري جنوباً على شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية وذلك من أجل سلامتهم.

من ناحية ثانية قال جهاز الدفاع المدني في غزة إن طواقمه لا تستطيع الوصول للجثامين والمصابين في حي الشجاعية، مضيفا أن عشرات الآلاف من المدنيين ينزحون من المنطقة جراء استمرار القصف الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الغارات مستمرة على أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى برصاص المسيرات الإسرائيلية في محيط مقبرة التونسي شرق حي الشجاعية.

وأشارت وسائل الإعلام الفلسطينية إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ توغلا بريا في الشجاعية".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلت عن مصادر طبية، اليوم الخميس، إن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في حي الشجاعية.