بايدن وترامب يتبادلان الاتهامات ويصفان بعضهما بـ"الكاذب" في المناظرة

ياسر رشاد - القاهرة - تبادل المرشحان الجمهورى دونالد ترامب والديمقراطى جو بايدن الاتهامات فى كل الملفات التى تم تناولها أثناء أول مناظرة بينهما منذ قليل بإدارة شبكة سى غن إن فى ولاية جورجيا، ووصف الاثنان بعضهما “بالكاذب” زادت على 10 مرات، كما عايرا بعضهما البعض بالإدانات الجنائية التى تلاحق ترامب من ناحية ووصفه بايدن “بالمجرم” أو المتهم وبالمثل وصف ترامب هانتر بايدن بالمدان أو المتهم بدوره والذى استولى على مليارات الدولارات، وكان من المنتظر إدانته هو وأبيه الرئيس بايدن ربما يحدث ذلك بعد خروجه من البيت الأبيض على حد قول ترامب بالإضافة إلى ابتزازه للأوكرانيين والتسبب فى إقامة الحرب عليهم من قبل روسيا.

ومن جانبه عاير المرشح الديمقراطى جو بايدن خصمه ترامب بإدانته فى 34 قضية جنائية وإقامته علاقات جنسية مع ممثلة إباحية بينما زوجته كانت حامل فى ذلك الوقت، إلا أن ترامب نفى هذه التهمة مؤكدا على تسييس القضاء الأمريكى ضده فى عدة ولايات من أجل منعه عن المضى قدما فى السباق الرئاسى فى إنتخابات نوفمبر 2024، إلا أن هذه الأفعال جاءت بنتائج عكسية من تدفق مليارات الدولارات وضخ رجال الأعمال المزيد من الأموال لدعم حملة ترامب الانتخابية.