ترامب: بايدن يقود الولايات لحرب عالمية ثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يقود الولايات المتحدة إلى حرب عالمية ثالثة.

وخلال المناظرة، قال ترامب: "نحن قريبون جدًا من الحرب العالمية الثالثة، وبايدن يقودنا إليها"، مضيفًا أن "فلاديمير بوتين ووكيم جونج أون لا يخشونه ولا يحترمونه".

وقد انتقد ترامب، خلال المناظرة الرئاسية اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي الحالي، معتبرًا أن العالم انفجر في ظل هذه الإدارة. وأضاف أنه "ما كان ينبغي لنا أن تنفق الولايات المتحدة كل هذا القدر من المال على حرب أوكرانيا وروسيا".

ورد الرئيس الأمريكي على تصريحات المرشح الجمهوري قائلاً: "إذا كنت تريد حربًا عالمية ثالثة، فقط قل لبوتين افعل ما يحلو لك مع الناتو"، في إشارة واضحة لتصريح سابق لترامب.

وتأتي هذه المناظرة في ظروف سياسية صعبة، تشهد اضطرابات داخلية بسبب سياسة إدارة بايدن المنحازة لإسرائيل في حزب غزة، وملاحقات ترامب القضائية، فضلًا عن عامل كبر السن بين المرشحين المتنافسين.