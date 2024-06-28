أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل جندي من كتيبة 931 في لواء ناحال خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وطالب الجيش الإسرائيلي، أمس سكان حي الشجاعية وأحياء أخرى في مدينة غزة بإخلائها، فيما واصل غاراته وعمليات القصف الأمر الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين.

ولفت الجيش الإسرائيلي في بيان إن على جميع السكان والنازحين المتواجدين في منطقة الشجاعية والاحياء الجديدة، التركمان والتفاح الاخلاء بشكل فوري جنوباً على شارع صلاح الدين إلى المنطقة الإنسانية وذلك من أجل سلامتهم.

من ناحية ثانية أكد جهاز الدفاع المدني في غزة إن طواقمه لا تستطيع الوصول للجثامين والمصابين في حي الشجاعية، مضيفا أن عشرات الآلاف من المدنيين ينزحون من المنطقة جراء استمرار القصف الإسرائيلي.