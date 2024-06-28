بايدن يصل إلى مقر المناظرة الرئاسية في أتالانتا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ولاية جورجيا يوم الخميس للمشاركة في أول مناظرة له ضمن دورة الانتخابات لعام 2024 مع سلفه دونالد ترامب – وهي حدث ذو أهمية كبيرة لكلا المرشحين.

وهبطت طائرة “اير فورس ون” في قاعدة عسكرية على بعد حوالي ساعة بالسيارة من العاصمة أتلانتا، حيث ستجري المناظرة في مقر شبكة CNN في الساعة التاسعة مساءً (الساعة 0100 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

نسخ الرابط تم نسخ الرابط