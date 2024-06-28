الأمريكيون يعلنونها بعد انتهاء المناظرة: ترامب يفوز بنسبة 67% وتراجع بايدن لـ33%

ياسر رشاد - القاهرة - صدم الديمقراطيون مناصريهم بعد انتهاء المناظرة بين مرشحهم الرئيس الحالى للولايات المتحدة جو بايدن ومنافسه الرئيس السابق الجمهورى دونالد ترامب، حيث أكدوا مخاوفهم من الأداء الضعيف لبايدن أمام ترامب.

فقد حصل المرشح الجمهورى على نسبة رضا ودعم جماهيرى بلغ 67% بعد المناظرة بينما حصل بايدن على 33% فقط، ونتج هذا التراجع عن ظهور بايدن مريضا وضعيفا وذو صوت محشرج بسبب إصابته بالبرد، فى الوقت الذى ظهر ترامب فى كامل صحته وقويا مما جعل كفة الثقة ترجح لترامب.

حيث بلغت نسبة من يثقون فى المرشح الجمهورى فى قيادة البلاد خلال الفترة الرئاسية القادمة 36% بينما تراجعت ثقة الجماهير فى الرئيس الحالى جو بايدن الى 14% فقط نتيجة تأكيد شعورهم بأنه قد كبر فى السن ولم يعد قادرا على القيام بالمهام التى يحتاجها منه المنصب الرفيع.