أدلى مرشد الثورة الإسلامية في ايران السيد علي خامنئي، بصوته في صندوق الاقتراع في حسينية الإمام الخميني في طهران، في الدقائق الأولى من انطلاق الدورة الرابعة عشرة من الانتخابات الرئاسيّة، لانتخاب رئيس الجمهورية.
واعتبر خامنئي في تصريح بعد ادلائه بصوته، أن "يوم الانتخابات هو النشاط والحماس في البلاد ولا سيما أنها انتخابات رئيس الجمهورية".
ورأى أن "عزّة إيران وماء وجهها يتوقف على حضور الشعب، وآمل من الإيرانيين المشاركة في هذا الاستحقاق الكبير، والمشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة وسلامة الجمهورية الإسلامية في إيران".
وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن "عدد الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الانتخابات يبلغ أكثر من 61 مليونا".
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة الكبيرة مطلوبة لإثبات صحة إيران وسلامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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